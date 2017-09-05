Пеле: "Паулиньо своей игрой в "Барселоне" очень удивит"

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Пеле: "Паулиньо своей игрой в "Барселоне" очень удивит"Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле не сомневается в том, что его соотечественник Паулиньо отлично проявит себя в "Барселоне".

"Паулиньо своей игрой в "Барселоне" очень удивит. Он сделает это благодаря своей силе и характеру. Он в своё время уехал играть в Китай, несмотря на то что у него были предложения из Италии и Германии", - сказал он.

Отметим, что многие эксперты считают переход хавбека бесполезным.

Читайте: Пеле: "Переход Неймара в ПСЖ выгоден для него в свете его конкуренции с Месси"  | http://soccernews.ru

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