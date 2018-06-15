Пеле: "Переход Неймара в ПСЖ - хороший ход для него, в "Барсе" он всегда был в тени Месси"

Король футбола Пеле высказался о состоявшемся прошлым летом переходе своего соотечественника Неймара из каталонской "Барселоны" в ПСЖ.

" Переход Неймара в ПСЖ - хороший ход для него. В "Барсе" он всегда был в тени Месси. В Париже у него появилась возможность продемонстрировать, на что он способен в команде, которая строится вокруг него. Это возможность для него играть под десятым номером. За него было заплачено слишком много денег? Сегодня есть только два или три игрока, которые стоят этих денег ", - цитирует легендарного бразильца Le 10 Sport.

Напомним, Пеле назвал лучших тренеров современности. | soccernews.ru