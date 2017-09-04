Пеле: "Переход Неймара в ПСЖ выгоден для него в свете его конкуренции с Месси"

Король футбола Пеле высказался о переходе Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"На сегодняшний день лучшим игроком Бразилии является Неймар, и для него переход в ПСЖ был выгоден в свете его конкуренции с Месси", - приводит слова трехкратного чемпиона мира SquawkaNews.

Напомним, Мбаппе назвал Неймара дополнительной причиной своего перехода в ПСЖ. | soccernews.ru