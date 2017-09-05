Пеле поделился мнением о ситуации Филиппе Коутиньо

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Пеле поделился мнением о ситуации Филиппе Коутиньо

Легендарный бразильский футболист Пеле высказался о ситуации с полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который минувшим летом хотел перейти в "Барселону", но мерсисайдский клуб не отпустил его.

"Коутиньо необязательно перебираться в Испанию для дальнейшего развития своей карьеры. Не имеет смысла постоянно менять команды, чтобы доказывать свой уровень. Всё зависит от того, как ты воспользуешься своим шансом. Я думаю, мы все должны обратить пристальное внимание на Коутиньо, потому что он великолепен в своей команде" - приводит слова Пеле Liverpool Echo.

Не пропустите: Коутиньо может отказаться играть за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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