Пеле поделился мнением о ситуации Филиппе Коутиньо

Легендарный бразильский футболист Пеле высказался о ситуации с полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который минувшим летом хотел перейти в "Барселону", но мерсисайдский клуб не отпустил его.

"Коутиньо необязательно перебираться в Испанию для дальнейшего развития своей карьеры. Не имеет смысла постоянно менять команды, чтобы доказывать свой уровень. Всё зависит от того, как ты воспользуешься своим шансом. Я думаю, мы все должны обратить пристальное внимание на Коутиньо, потому что он великолепен в своей команде" - приводит слова Пеле Liverpool Echo.

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