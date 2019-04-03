Пеле: "Пока рано называть Мбаппе королём футбола"

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Пеле: "Пока рано называть Мбаппе королём футбола"

Легенда мирового футбола Пеле высказался о потенциале 20-летнего нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Пока рано называть Мбаппе королём футбола, он ещё слишком молод. Парень только начинает свой путь. У него всё впереди. Конечно, ему есть над чем работать. В футболе всегда можно чему-то научиться. Ему нужно следить за собой и за своим телом. Физическая подготовка является важнейшим фактором для современного спортсмена. Что касается техники и владения мячом, в этом компоненте он практически безупречен.

Чего ему не хватает? Думаю, ему стоит поработать над умением играть головой. Если проводить параллель со мной, то когда я играл в футбол, я был очень быстр, высоко выпрыгивал и забивал много мячей головой», - цитирует Пеле Le Parisien.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 36 матчей, забил 32 гола и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: Перес: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" в этом сезоне, он сделает это в следующем". | http://soccernews.ru

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