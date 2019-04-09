Пеле покинул парижскую больницу и вернулся в Бразилию
Легендарный бразильский футболист Пеле выписан из больницы в Париже, куда он был госпитализирован на прошлой неделе.
Как сообщает The Washington Post, 78-летний спортсмен после того, как покинул стены медицинского учреждения, сразу же улетел в Бразилию.
"Я страдал от тяжёлой мочевой инфекции, которая потребовала неотложной медицинской и хирургической помощи. Хочу от всей души поблагодарить вас за позитивное мышление и добрые пожелания", - заявил Пеле.
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