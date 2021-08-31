Пеле попал в больницу: названа причина

Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен

Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован. Впрочем, с ним оказалось все в порядке.

"Ребята, со мной всё в порядке, я здоров. Просто пошел на обычное обследование, которое раньше не мог сделать из-за пандемии", – написал Пеле в своем твиттере.

80-летний Пеле является единственным в истории футболистом, который три раза становился чемпионом мира. В составе "Сантоса" он дважды выигрывал межконтинентальный кубок, который является предшественником нынешнего клубного чемпионата мира.

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