Пеле попал в больницу: названа причина

Теги пеле

Пеле попал в больницу: названа причина

Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен

Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован. Впрочем, с ним оказалось все в порядке.

"Ребята, со мной всё в порядке, я здоров. Просто пошел на обычное обследование, которое раньше не мог сделать из-за пандемии", – написал Пеле в своем твиттере. 

80-летний Пеле является единственным в истории футболистом, который три раза становился чемпионом мира. В составе "Сантоса" он дважды выигрывал межконтинентальный кубок, который является предшественником нынешнего клубного чемпионата мира.

Не пропустите: Пеле поздравил Роналду с новым рекордом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бельерин вернулся в Испанию

Бельерин вернулся в Испанию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Эхеа Эхеа 40 93
2 Барбастро Барбастро 40 88
3 Теруэль Теруэль 40 84
4 Атлетико Монсон Атлетико Монсон 40 81
5 Андорра Андорра 40 81
6 Реал Сарагоса II Реал Сарагоса II 40 80
7 Вильянуэва КФ Вильянуэва КФ 40 71
8 Сариньена Сариньена 40 58
9 Атлетико Калатайюд Атлетико Калатайюд 40 53
10 Сабиньяниго Сабиньяниго 40 52
11 Утебо Утебо 40 51
12 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 40 43
13 Бинефар Бинефар 40 43
14 Куарте Индустриаль Куарте Индустриаль 40 43
15 Бреа Бреа 40 43
16 Фрага Фрага 40 40
17 Эбро Эбро 40 40
18 Фигеруэлас Фигеруэлас 40 37
19 Иллуэка Иллуэка 40 33
20 Пеньяс Осенсес Пеньяс Осенсес 40 29
21 Хакетано Хакетано 40 28
Полная таблица

топ-5 тегов