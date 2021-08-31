Пеле попал в больницу: названа причина
Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен
Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован. Впрочем, с ним оказалось все в порядке.
"Ребята, со мной всё в порядке, я здоров. Просто пошел на обычное обследование, которое раньше не мог сделать из-за пандемии", – написал Пеле в своем твиттере.
80-летний Пеле является единственным в истории футболистом, который три раза становился чемпионом мира. В составе "Сантоса" он дважды выигрывал межконтинентальный кубок, который является предшественником нынешнего клубного чемпионата мира.
Не пропустите: Пеле поздравил Роналду с новым рекордом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
ЦСКА трогательно попрощался с Влашичем
-
"Милан" усилился опытным бразильцем
-
Бельерин вернулся в Испанию
-
Дети Месси зачислены в академию ПСЖ
-
Пеле попал в больницу: названа причина
-
Названы финансовые детали перехода Крала в "Вест Хэм"
-
Появились фото Роналду в форме "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" ведет переговоры с тремя тренерами
-
Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм"
-
1
Мбаппе отказался от огромной зарплаты по новому контракту с ПСЖ
-
Форвард из Лиги 1 отказался перейти в "Динамо"
-
"Фиорентина" не может избавиться от Кокорина
-
Марсьяль отказался перейти во французский клуб
-
"Наполи" усилился африканским хавбеком из АПЛ
-
"Специя" арендовала нападающего "Барселоны"
-
ПСЖ отклонил невероятное предложение по Мбаппе
-
"Тоттенхэм" купил бразильца у "Барселоны"
-
В "Спартаке" сообщили о будущем Жиго
-
"Лестер" усилился хавбеком "РБ Лейпциг"
-
"Хоффенхайм" подписал защитника "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28