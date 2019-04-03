Пеле попал в больницу в Париже

Легендарный бразилец Пеле вчера, 2 апреля, был госпитализирован в Париже, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, у бразильца произошел приступ столбняка и лихорадки. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В окружении Пеле назвали госпитализацию предупредительной мерой.

За последние несколько лет у 78-летнего Пеле несколько раз возникали серьезные проблемы со здоровьем и он попадал в больницу.

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