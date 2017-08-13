Пеле послал сообщение Неймару перед его дебютом за ПСЖ

Король футбола Пеле послал сообщение форварду французского ПСЖ Неймару перед его дебютом за свой новый клуб.

"Мои поздравления Неймару, удачи тебе в твоем новом вызове. Париж является прекрасным городом, одним из моих любимых в мире", - приводит слова одного из лучших игроков в истории футбола официальный твиттер "красно-синих".

Напомним, Неймар готов дебютировать за ПСЖ.