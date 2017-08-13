Пеле послал сообщение Неймару перед его дебютом за ПСЖ

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Пеле послал сообщение Неймару перед его дебютом за ПСЖКороль футбола Пеле послал сообщение форварду французского ПСЖ Неймару перед его дебютом за свой новый клуб.

"Мои поздравления Неймару, удачи тебе в твоем новом вызове. Париж является прекрасным городом, одним из моих любимых в мире", - приводит слова одного из лучших игроков в истории футбола официальный твиттер "красно-синих".

Напомним, Неймар готов дебютировать за ПСЖ

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