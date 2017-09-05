Пеле поставил новую цель перед Роналду

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Пеле поставил новую цель перед РоналдуКороль футбола Пеле поставил новую цель перед форвардом мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Так, бразилец, достижение которого в 77 забитых мячей за свою национальную команду недавно превзошел действующий обладатель "Золотого мяча", заявил: "Теперь он должен забить более 1 283-х голов в своей карьере".

Напомним, Пеле высказался о своих отношениях с Марадоной. | soccernews.ru

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