Пеле поздравил Коутиньо с переходом в "Барселону"

Король футбола Пеле поздравил своего соотечественника Филиппе Коутиньо с переходом в каталонскую "Барселону".

Так, в своем твиттере легендарный в прошлом футболист написал: " Надеюсь, новый клуб тебе подойдет, Филиппе. Бразилия нуждается в тебе на Чемпионате Мира ".

Напомним, трансфер Коутиньо обошелся каталонскому гранду в 160 миллионов евро.

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