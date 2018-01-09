Пеле поздравил Коутиньо с переходом в "Барселону"

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Пеле поздравил Коутиньо с переходом в "Барселону"Король футбола Пеле поздравил своего соотечественника Филиппе Коутиньо с переходом в каталонскую "Барселону".

Так, в своем твиттере легендарный в прошлом футболист написал: "Надеюсь, новый клуб тебе подойдет, Филиппе. Бразилия нуждается в тебе на Чемпионате Мира".

Напомним, трансфер Коутиньо обошелся каталонскому гранду в 160 миллионов евро.

Не пропустите: Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне". | soccernews.ru

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