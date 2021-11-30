Пеле поздравил Месси с получением "Золотого мяча"

Фото инстаграм Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на результаты голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.

"Лео Месси, поздравляю с ещё одним "Золотым мячом". Это, безусловно, справедливая дань уважения уникальному таланту. Семь раз, спасибо тебе большое!" - написал Пеле в инстаграме.

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