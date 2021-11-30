Пеле поздравил Месси с получением "Золотого мяча"

Теги псжлионель мессипелезолотой мяч

Пеле поздравил Месси с получением "Золотого мяча"

Фото инстаграм Пеле

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на результаты голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.

"Лео Месси, поздравляю с ещё одним "Золотым мячом". Это, безусловно, справедливая дань уважения уникальному таланту. Семь раз, спасибо тебе большое!" - написал Пеле в инстаграме. 

Не пропустите: Президент ПСЖ высказался о получении Месси "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"

"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов