Пеле поздравил Роналду с новым рекордом
Фото: инстаграм Роналду
Легендарный футболист Пеле отреагировал на новый рекорд форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Напомним, что португалец повторил рекорд по количеству голов за сборную.
"Поздравляю с очередным рекордом. Болею за тебя!" - написал Пеле в комментариях под постом Роналду в инстаграме.
За сборную Португалии Роналду забил 109 голов, как и экс-игрок сборной Ирана Али Даеи. Пеле забил за Бразилию 77 голов.
Читайте также: Роналду в матче с Францией установил два новых рекорда. | http://soccernews.ru
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