Пеле поздравил Роналду с новым рекордом

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Пеле поздравил Роналду с новым рекордомФото: инстаграм Роналду

Легендарный футболист Пеле отреагировал на новый рекорд форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец повторил рекорд по количеству голов за сборную.

"Поздравляю с очередным рекордом. Болею за тебя!" - написал Пеле в комментариях под постом Роналду в инстаграме.

За сборную Португалии Роналду забил 109 голов, как и экс-игрок сборной Ирана Али Даеи. Пеле забил за Бразилию 77 голов.

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Первоклашка с крутым нравом

Помню недавно кто-то из сектантов писал, что никто из Великих футбольных людей не говорит, что Роналду лучший и бла-бла-бла, и тут сходу ПЕЛЕ заявляет, что Роналду лучший, а соотечественник гнома подтверждает его слова. Ору.

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