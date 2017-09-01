Пеле поздравил Роналду с очередным достижением

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду с очередным достижением.

Напомним, что накануне, оформив хет-трик в матче квалификации ЧМ-2018 против Фарерских островов, ведущий форвард мадридского "Реала" вошёл в пятерку лучших бомбардиров сборных, обойдя как раз трёхкратного чемпиона мира.

"Поздравляю Криштиану Роналду, который присоединился к пятёрке лучших международных бомбардиров. Мои поздравления" - написал Пеле в своём твиттере.

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