Пеле поздравил Роналду с победой в чемпионате Италии

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду с победой в чемпионате Италии.

"Криштиану Роналду является современным спортсменом. Он доказывает всем, что успех приходит к тем людям, которые всей душой преданы любимому делу.

Также я хочу отдать должное замечательным бразильским футболистам Дугласу Косте, Алексу Сандро и Данило", - приводит слова Пеле Globo Esporte.

Напомним, что "Ювентус" стал чемпионом Италии в девятый раз подряд. Всего туринский клуб выигрывал скудетто 36 раз, что является рекордом страны.

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