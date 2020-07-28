Пеле поздравил Роналду с победой в чемпионате Италии

Теги пелекриштиану роналдуювентус

Пеле поздравил Роналду с победой в чемпионате Италии

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду с победой в чемпионате Италии.

"Криштиану Роналду является современным спортсменом. Он доказывает всем, что успех приходит к тем людям, которые всей душой преданы любимому делу.

Также я хочу отдать должное замечательным бразильским футболистам Дугласу Косте, Алексу Сандро и Данило", - приводит слова Пеле Globo Esporte.

Напомним, что "Ювентус" стал чемпионом Италии в девятый раз подряд. Всего туринский клуб выигрывал скудетто 36 раз, что является рекордом страны.

Не пропустите: Роналду - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы после рестарта сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 июля

Главные новости дня: 27 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов