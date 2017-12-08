Пеле поздравил Роналду с выигрышем очередного "Золотого мяча"

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Пеле поздравил Роналду с выигрышем очередного "Золотого мяча"Король футбола Пеле поздравил форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду с выигрышем им уже пятого "Золотого мяча".

Так, в своем твиттере великий бразилец написал: "Поздравляю Криштиану с выигрышем "Золотого мяча" текущего года. Я хотел бы поиграть с тобой в одной команде!".

Напомним, Роналду высказался о своем соперничестве с Месси. | soccernews.ru

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