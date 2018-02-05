Пеле поздравил с днём рождения Роналду и Неймара

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил с днём рождения форварда "Реала" Криштиану Роналду и нападающего ПСЖ Неймара.

"Похоже, люди, рождённые в этот день, имеют больше шансов магически владеть своими ногами. С днём рождения, Неймар и Криштиану!" - написал Пеле в инстаграме, прикрепив к посту две фотографии.

Напомним, что Роналду сегодня исполнилось 33 года, а Неймару - 26.

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