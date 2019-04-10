Пеле придется перенести операцию

Легендарный бразильский футболист Пеле в ближайшее время перенесен операцию, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, Пеле прошел медицинское обследование в Сан-Паулу, которое обнаружило у него наличие инфекции мочевыводящих путей. Состояние бразильца оценивается как хорошее, но ему все же необходима операция.

Напомним, что проблемы со здоровьем у 78-летнего Пеле появились на прошлой неделе, когда он был госпитализирован в Париже.

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