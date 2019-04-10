Пеле придется перенести операцию
Легендарный бразильский футболист Пеле в ближайшее время перенесен операцию, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, Пеле прошел медицинское обследование в Сан-Паулу, которое обнаружило у него наличие инфекции мочевыводящих путей. Состояние бразильца оценивается как хорошее, но ему все же необходима операция.
Напомним, что проблемы со здоровьем у 78-летнего Пеле появились на прошлой неделе, когда он был госпитализирован в Париже.
Не пропустите: Пеле: "Пока рано называть Мбаппе королём футбола". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба
-
Прокурор назвал сумму, которую потратила компания Кокорина и Мамаева в день преступления
-
Trasnfermarkt составил символическую сборную самых дорогих российских футболистов в возрасте до 21 года
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
ПСЖ намерен расстаться с Буффоном
Лента новостей
-
Роналду забил 24-й гол в четвертьфиналах ЛЧ, что в два раза больше Месси и Рауля вместе взятых
-
Пеле придется перенести операцию
-
Смоллинг разбил лицо Месси в матче Лиги Чемпионов
-
"Реал" возобновил переговоры с Рабьо
-
Моуринью: "Восхищаюсь дортмундской "Боруссией"
-
1
"Рома" намерена избавиться от Пасторе
-
Игроки "Барселоны" выразили протест против возможного трансфера Гризманна
-
Черышев включен в заявку "Валенсии" на матч Лиги Европы с "Вильярреалом"
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за Перишича
-
"Реал" сообщил представителям Бэйла о намерении продать игрока
-
Сарри: "Боюсь, что у Дринкуотера нет шансов в "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": Коутиньо, Месси, Суарес - в основе каталонского клуба
-
Роналду сыграет в основе "Ювентуса" в матче с "Аяксом"
-
Кокорин: "Чеки на 396 тысяч? А писали, что мы 2,5 миллиона потратили"
-
Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба
-
Зидан одобрил трансфер Азара в "Реал"
-
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" близок к переходу в ПСЖ
-
"Зенит" потроллил "Спартак" по поводу концерта группы "Ленинград"
-
Прокурор назвал сумму, которую потратила компания Кокорина и Мамаева в день преступления
-
Trasnfermarkt составил символическую сборную самых дорогих российских футболистов в возрасте до 21 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лусиания
|11
|25
|2
|Бразильенсе
|11
|21
|3
|Гама
|11
|19
|4
|Сейландия
|11
|19
|5
|Бразилиа
|11
|16
|6
|СЕ Санта Мария
|11
|15
|7
|Унаи Итапуа
|11
|15
|8
|Собрадиньо ЕК
|11
|14
|9
|Taguatinga
|11
|13
|10
|Formosa
|11
|11
|11
|Planaltina
|11
|4
|12
|Cruzeiro DF
|11
|2