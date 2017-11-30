Пеле прилетел в Москву ради жеребьевки Чемпионата Мира

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Пеле прилетел в Москву ради жеребьевки Чемпионата Мира

Легендарный бразильский форвард Пеле прилетел в Москву, сообщают российские СМИ.

Бразилец прибыл в Россию, чтобы посетить жеребьевку Чемпионата Мира-2018. В данный момент 76-летний Пеле вынужден передвигаться с помощью инвалидного кресла из-за операции на бедре.

Видео: Пеле прилетел в Москву.

 

Напомним, что жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.

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