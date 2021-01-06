Пеле прокомментировал изменение описания его страницы в Instagram

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Пеле прокомментировал изменение описания его страницы в Instagram

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле заявил, что на его странице в Instagram не менялось количество голов. 

"Меня обвинили в том, что в моем Instagram изменилось количество голов, чтобы достижения нынешних звезд не перекрыли мои. Но я утверждаю, что текст не менялся с момента создания страницы. Такие вещи не должны отвлекать от невероятных достижений", – написал Пеле в своем Twitter.

Напомним, что в Instagram Пеле изменилось количество голов с 757 по 1283. Это произошло после того, как нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил свой 758-й гол за карьеру.

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