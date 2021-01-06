Пеле прокомментировал изменение описания его страницы в Instagram
Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле заявил, что на его странице в Instagram не менялось количество голов.
"Меня обвинили в том, что в моем Instagram изменилось количество голов, чтобы достижения нынешних звезд не перекрыли мои. Но я утверждаю, что текст не менялся с момента создания страницы. Такие вещи не должны отвлекать от невероятных достижений", – написал Пеле в своем Twitter.
Напомним, что в Instagram Пеле изменилось количество голов с 757 по 1283. Это произошло после того, как нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил свой 758-й гол за карьеру.
Не пропустите: Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"
-
ПСЖ не смог обыграть "Сент-Этьен" в матче Лиги 1
-
Дубль Депая вывел "Лион" на первое место в Лиге 1
-
"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Ювентус" обыграл "Милан" в Серии А
-
Симеоне назвал причину сенсационного вылета "Атлетико" из Кубка Испании
-
"Ливерпуль" сделал предложение Давиду Алабе
-
"Монако" показал, как Головина поздравили одноклубники с возвращением на поле
-
1
Пеле прокомментировал изменение описания его страницы в Instagram
-
"Царь вернулся". "Монако" отреагировал на первый гол Головина с 2019 года
-
Головин забил гол первым касанием после 4-месячного отсутствия из-за травмы
-
Гол Головина помог "Монако" разгромить "Лорьян"
-
ЦСКА готов отпустить Гайча в "Боку Хуниорс"
-
Конте назвал причину поражения "Интера" в матче с "Сампдорией"
-
Рамос получил подарок от легенды "Барселоны"
-
"Наполи" сенсационно проиграл "Специи" в Серии А
-
"Атлетико" вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу 3-го дивизиона
-
"Бетис" в Кубке Испании одержал волевую победу над клубом 4-го дивизиона
-
Ларин сделал покер в матче за "Бешикташ". Ранее им интересовался ЦСКА
-
Касильяс потроллил Бартру, припомнив гол Бэйла
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17