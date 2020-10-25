Пеле рассказал, о чем больше всего жалеет
Легендарный бразильский футболист Пеле заявил, что хотел бы сыграть в футбол на Луне.
"Единственное, о чем я жалею за 80 лет - я не высадился на Луну. Когда на Луне будет футбол, я прилечу туда и немного поиграю", - рассказал экс-игрок официальному сайту ФИФА.
На данный момент Пеле находится на карантине в своем доме в Сан-Паулу.
Пеле - лучший футболист 20-го века по версии футбольной комиссии ФИФА.
Не пропустите: "Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско. | http://soccernews.ru
главное
-
Ибрагимович поздравил Хабиба с победой над Джастином Гейджи
-
"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью
-
"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"
-
Коутиньо не поможет "Барселоне" в ближайших матчах
-
"Чемпионат": "РФС недоволен работой Безбородова на матче "Краснодар" - "Спартак"
Лента новостей
-
Рахимов высказался о поражении "Уфы" в матче с "Ахматом"
-
Азар попал в заявку "Реала" на матч Лиги Чемпионов с гладбахской "Боруссией"
-
"Лилль" и "Ницца" обменялись голами в матче Лиги 1
-
Евсеев прокомментировал результат матча "Краснодар" - "Спартак"
-
"Ахмат" в домашнем матче РПЛ обыграл "Уфу"
-
"Команда - бойцы". Глушаков - о победном матче "Химок" с "Ростовом"
-
Джикия прокомментировал ситуацию с наложением санкций на "Спартак"
-
Ибрагимович поздравил Хабиба с победой над Джастином Гейджи
-
Пеле рассказал, о чем больше всего жалеет
-
Гнабри, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Локомотивом"
-
"Кадис" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче Примеры
-
Карпин прокомментировал поражение "Ростова" от "Химок"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча против "Краснодара"
-
"Вольфсбург" победил "Арминию" в матче Бундеслиги
-
"Бордо", "Страсбур", "Метц" и "Реймс" одержали победы в Лиге 1
-
"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью
-
"Саутгемптон" нанес "Эвертону" первое поражение в сезоне
-
Журналист Конов поделился информацией о возможном продлении контракта "Спартака" с Тедеско
-
"Химки" в компенсированное время вырвали победу над "Ростовом"
-
Азар вернулся в общую группу "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18