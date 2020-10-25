Пеле рассказал, о чем больше всего жалеет

Легендарный бразильский футболист Пеле заявил, что хотел бы сыграть в футбол на Луне.

"Единственное, о чем я жалею за 80 лет - я не высадился на Луну. Когда на Луне будет футбол, я прилечу туда и немного поиграю", - рассказал экс-игрок официальному сайту ФИФА.

На данный момент Пеле находится на карантине в своем доме в Сан-Паулу.

Пеле - лучший футболист 20-го века по версии футбольной комиссии ФИФА.

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