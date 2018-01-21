Пеле рассказал о состоянии своего здоровья
Легенда футбола Пеле прокомментировал состояние своего здоровья.
"Слава Богу, сейчас я в порядке. Не чувствую боли и начинаю разрабатывать ногу. За свою жизнь я перенес несколько операций на ноге, бедре, спине, но все они были сделаны с правой стороны тела. Из-за этого при ходьбе я делал упор на левую сторону, в результате у меня появились проблемы со связками на левой ноге.
"Не знаю, возьмет ли меня Тите в сборную, но я буду в порядке к ближайшему Чемпионату Мира" - приводит слова Пеле FourFourTwo.
Читайте также: Пеле госпитализирован после обморока. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"
-
"Лион" - ПСЖ - 2:1 (обзор)
-
"Лион" в компенсированное время наносит поражение ПСЖ
-
"Интер" - "Рома" - 1:1 (обзор)
-
"Бетис" - "Барселона" - 0:5 (обзор)
-
На последних минутах "Интер" вырывает ничью в домашнем матче с "Ромой"
-
"Барселона" разгромила "Бетис" и оторвалась от "Атлетико"
-
Маркиньос прокомментировал слухи об интересе "Реала" к Неймару
-
"Спартак" готов расстаться с двумя футболистами
-
Грасия исключил свое возращение в Россию
-
Гаттузо подвел итоги матча с "Кальяри"
-
Новым наставником "Уотфорда" стал экс-тренер "Рубина"
-
Бэйл прокомментировал победу над "Депортиво"
-
ПСЖ близок к своему первому зимнему подписанию
-
"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:2 (обзор)
-
Фанаты "Шальке" послали Горетцку на три буквы
-
"Реал Сосьедад" уступил "Сельте"
-
"Шальке" - "Ганновер" - 1:1 (обзор)
-
"Кальяри" - "Милан" - 1:2 (обзор)
-
Друг Роналду рассказал, что для португальца важнее всего в футболе