Пеле рассказал о состоянии своего здоровья

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Пеле рассказал о состоянии своего здоровья

Легенда футбола Пеле прокомментировал состояние своего здоровья.

"Слава Богу, сейчас я в порядке. Не чувствую боли и начинаю разрабатывать ногу. За свою жизнь я перенес несколько операций на ноге, бедре, спине, но все они были сделаны с правой стороны тела. Из-за этого при ходьбе я делал упор на левую сторону, в результате у меня появились проблемы со связками на левой ноге.

"Не знаю, возьмет ли меня Тите в сборную, но я буду в порядке к ближайшему Чемпионату Мира" - приводит слова Пеле FourFourTwo.

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