Пеле рассказал о состоянии своего здоровья

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Пеле рассказал о состоянии своего здоровья

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле рассказал, что его состоянии улучшается после операции на бедре. Ранее сын бразильца заявил, что его отец находится в депрессии.

"Я не знаю, что такое депрессия. В последние два года у меня была проблема с бедренной костью, но мне провели операцию. Обо мне заботились и я ценю это, но затем они зачем-то сказали, что я нахожусь в депрессии. Но я в полном порядке. Я поправляюсь", - цитирует Пеле CNN Brasil.

79-летний Пеле является единственным футболистом в истории, который три раза становился чемпионом мира. Экс-футболист до сих пор занимает первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах.

Не пропустите: Сын Пеле рассказал о состоянии легендарного бразильца. | http://soccernews.ru
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