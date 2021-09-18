Пеле рассказал о состоянии своего здоровья

Фото инстаграм Пеле

Легендарный футболист Пеле опроверг слухи об ухудшении своего состояния.

В начале сентября 80-летний бразилец перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки, а накануне стало известно об его очередной госпитализации.

"Друзья мои, я всё ещё очень хорошо иду на поправку. Сегодня меня навещали члены семьи, и я продолжаю улыбаться каждый день. Спасибо за всю любовь, которую я получаю от вас", - написал Пеле в своём инстаграме.

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