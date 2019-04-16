Пеле рассказал о своем самочувствии после операции

Легендарный футболист Пеле рассказал в своем твиттере о том, как он чувствует себя после операции.



"Дорогие друзья, я очень рад, что могу снова писать вам и сообщить о том, что я ы порядке. Хочу сказать спасибо всему персоналу больницы Альберта Эйнштейна. А особенно благодарю вас за молитвы. Я уе в строю, жажду достижения новых жизненных целей", - написал Пеле.

Напомним, что проблемы со здоровьем у 78-летнего Пеле возникли несколько недель назад. Позже его госпитализировали в Париже и прооперировали.

Сегодня, 16 апреля, Пеле отправился домой из больницы.

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