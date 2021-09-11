Пеле рассказал о своем самочувствии после удаления опухоли

Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен

Легендарный бразильский футболист Пеле сообщил, что он чувствует себя лучше после удаления опухоли в толстой кишке.

"Друзья, мне с каждым днем становится понемногу лучше. Я с нетерпением жду возможности снова сыграть. Но сейчас я буду продолжать курс реабилитации, который замейт несколько дней. Сейчас я буду больше общаться с семьей и отдыхать. Благодарю все за сообщения с поддержкой. Скоро мы снова будем вместе!" — написал Пеле в инстаграме.

Напомним, что 74-летний Пеле является единственным в истории футболистом, который три раза становился чемпионом мира.

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