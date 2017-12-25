Пеле: "России по силам выиграть ЧМ-2018"

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Пеле: "России по силам выиграть ЧМ-2018"

Легендарный бразильский футболист Пеле считает, что сборной России по силам выиграть домашний Чемпионат Мира 2018 года.

"Думаю, выиграть Кубок Мира по силам многим командам, в том числе и России. Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать - сплошные сюрпризы" - сказал Пеле.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Не пропустите: Червиченко поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Жалко старого, уже совсем сдает позиции! Он сказал однажды: Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею! Пророк

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