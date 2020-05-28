Пеле - самый переоценённый футболист в истории по версии Football365

Теги пелероберто карлосфилиппе коутиньонеймарпол скоулзхалк

Пеле - самый переоценённый футболист в истории по версии Football365

Британский веб-ресурс Football365 опубликовал собственный рейтинг самых переоценённых игроков в истории футбола.

Первое место в списке занял легендарный бразильский нападающий, трёхкратный чемпион мира Пеле.

В топ-10 вошло сразу пять представителей Бразилии, двое французов, а также грузин, англичанин и японец.

1. Пеле;

2. Давид Жинола;

3. Роберто Карлос;

4. Клод Макелеле;

5. Георгий Кинкладзе;

6. Филиппе Коутиньо;

7. Неймар;

8. Пол Скоулз;

9. Хидетоси Наката;

10. Халк.

Не пропустите: Бывший игрок сборной Бразилии сравнил Месси с Марадоной и Пеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики ЦСКА выступили за возвращение фанатов на трибуны

Болельщики ЦСКА выступили за возвращение фанатов на трибуны

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов