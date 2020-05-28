Пеле - самый переоценённый футболист в истории по версии Football365

Британский веб-ресурс Football365 опубликовал собственный рейтинг самых переоценённых игроков в истории футбола.

Первое место в списке занял легендарный бразильский нападающий, трёхкратный чемпион мира Пеле.

В топ-10 вошло сразу пять представителей Бразилии, двое французов, а также грузин, англичанин и японец.

1. Пеле;

2. Давид Жинола;

3. Роберто Карлос;

4. Клод Макелеле;

5. Георгий Кинкладзе;

6. Филиппе Коутиньо;

7. Неймар;

8. Пол Скоулз;

9. Хидетоси Наката;

10. Халк.

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