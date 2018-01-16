Пеле считает сборную Бразилии фаворитом ЧМ-2018

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Пеле считает сборную Бразилии фаворитом ЧМ-2018Легендарный бразильский футболист Пеле полагает, что сборная Бразилии имеет отличные шансы выиграть ЧМ-2018.

Бразильцы сыграют в группе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

"Те, кто верят в сборную Бразилии, считают ее фаворитом. У нас есть все для победы. На последнем чемпионате мира у нас были лучшие игроки, но команда была плохо организована. Сейчас же Тите удалось исправить это. Нынешняя команда дает уверенность", - сказал он.

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