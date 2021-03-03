Легендарный нападающий Пеле сделал прививку от коронавируса. 2 марта 80-летнему бразильцу ввели первую из двух доз вакцины от COVID-19.

"Сегодня незабываемый день — мне сделали прививку!

Пандемия все еще продолжается. Нам нужно быть дисциплинированными, чтобы сохранить жизни. Продолжайте мыть руки и по возможности оставайтесь дома. Не забывайте про маску, если все же понадобилось выйти на улицу. И, конечно, сохраняйте социальную дистанцию. Все пройдет, если мы будем думать о других и помогать друг другу", — написал Пеле в своем Инстаграме.