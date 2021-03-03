Пеле сделал прививку от коронавируса

Теги пеле

Пеле сделал прививку от коронавирусаЛегендарный нападающий Пеле сделал прививку от коронавируса. 2 марта 80-летнему бразильцу ввели первую из двух доз вакцины от COVID-19.

"Сегодня незабываемый день — мне сделали прививку!

Пандемия все еще продолжается. Нам нужно быть дисциплинированными, чтобы сохранить жизни. Продолжайте мыть руки и по возможности оставайтесь дома. Не забывайте про маску, если все же понадобилось выйти на улицу. И, конечно, сохраняйте социальную дистанцию. Все пройдет, если мы будем думать о других и помогать друг другу", — написал Пеле в своем Инстаграме.

Читать также: Футболисты "Урала" отказались прививаться российской вакциной от коронавируса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов