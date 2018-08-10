Пеле сделал прогноз на новый сезон АПЛ

Легенда футбола Пеле назвал клуб, который выиграет АПЛ в новом сезоне.

"Я считаю, что это будет год "Ливерпуля", Алиссона и Фирмино!" - написал Пеле в своем твиттере.

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