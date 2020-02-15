Пеле сделал заявление о состоянии своего здоровья

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, как он себя чувствует.

"Всё в порядке. Я по-прежнему максимально достойно принимаю свои физические ограничения, но я намерен продолжать игру. У меня бывают как хорошие, так и плохие дни. Это нормально для человека в моём возрасте. Я ничего не боюсь, полон решимости и уверен в том, что делаю", - цитирует Пеле BBC.

Стоит отметить, что 23 октября бразильцу исполнится 80 лет.

Ранее сын Пеле поведал о проблемах отца со здоровьем.

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