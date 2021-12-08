Пеле снова попал в больницу

Фото: инстаграм дочки Пеле

Легенда футбола Пеле снова находится в больнице.

Как сообщает Reuters, 81-летний бразилец был госпитализирован в больницу Сан-Паулу. Состояние Пеле оценивается как стабильное и в ближайшее время его должны отпустить домой.

Напомним, что в сентябре этого года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

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