Пеле снова попал в больницу
Фото: инстаграм дочки Пеле
Легенда футбола Пеле снова находится в больнице.
Как сообщает Reuters, 81-летний бразилец был госпитализирован в больницу Сан-Паулу. Состояние Пеле оценивается как стабильное и в ближайшее время его должны отпустить домой.
Напомним, что в сентябре этого года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
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