Пеле снова попал в реанимацию

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Пеле снова попал в реанимацию

Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен

Легендарный бразильский футболист Пеле снова попал в реанимацию, сообщает ESPN.

По сведениям источника, состояние здоровье бразильца резко ухудшилось, поэтому медики вынуждены были перевести его в отделение интенсивной терапии. Впрочем, Пеле не унывает. "Готов сыграть 90 минут и овертайм", - сказал бразилец.

Напомним, что 80-летний Пеле несколько дней назад перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки. 

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