Пеле снова попал в реанимацию
Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен
Легендарный бразильский футболист Пеле снова попал в реанимацию, сообщает ESPN.
По сведениям источника, состояние здоровье бразильца резко ухудшилось, поэтому медики вынуждены были перевести его в отделение интенсивной терапии. Впрочем, Пеле не унывает. "Готов сыграть 90 минут и овертайм", - сказал бразилец.
Напомним, что 80-летний Пеле несколько дней назад перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки.
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|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
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|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28