Пеле сравнил стили игры Неймара и Роналду

Легендарный бразильский футболист Пеле высказался о стиле игры нападающего ПСЖ Неймара.

"Неймара сравнивают с Роналду. Я несколько раз говорил, говорил друзьям, в Европе, давал интервью. Криштиану - великолепный футболист, он больше похож на Ваву, Коутиньо. Завершающий игрок.

Неймар больше похож на Месси по стилю. Это футболист, который конструирует игру и также забивает" - приводит слова Пеле ESPN.

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