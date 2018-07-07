Пеле стал игроком "Монако"

Теги монакорио аве

Пеле стал игроком "Монако"

"Монако" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Риу Аве" Пеле Гомеша.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 26-летний португалец заключил с монегасками контракт до лета 2023 года.

Пеле выступал за "Риу Аве" с 2017 года, сыграл 38 матчей и забил 7 голов.

Не пропустите: "Монако" подписал таланта "Барселоны". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов