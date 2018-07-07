Пеле стал игроком "Монако"

"Монако" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Риу Аве" Пеле Гомеша.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 26-летний португалец заключил с монегасками контракт до лета 2023 года.

Пеле выступал за "Риу Аве" с 2017 года, сыграл 38 матчей и забил 7 голов.

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