Пеле успешно перенес операцию в Бразилии
Легендарный футболист Пеле перенес операцию по удалению камня в мочеточнике. Об этом информирует Globo Esporte.
78-летнему бразильцу ничего не угрожает, так как операция прошла успешно.
Напомним, Пеле стало плохо на следующей неделе и он пробыл в больнице на протяжении 5 дней.
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