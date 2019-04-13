Пеле успешно перенес операцию в Бразилии

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Пеле успешно перенес операцию в Бразилии

Легендарный футболист Пеле перенес операцию по удалению камня в мочеточнике. Об этом информирует Globo Esporte.

78-летнему бразильцу ничего не угрожает, так как операция прошла успешно. 

Напомним, Пеле стало плохо на следующей неделе и он пробыл в больнице на протяжении 5 дней. 

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