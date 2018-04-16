Пеле уверен, что Неймар будет готов к ЧМ-2018
Легенда футбола Пеле поделился мнением о травме форварда сборной Бразилии Неймара.
"Думаю, Неймар будет готов к мундиалю, потому что у него не такое уж и серьезное повреждение. Конечно, я хочу, чтобы Бразилия стала чемпионом мира, но футбол непредсказуем" - приводит слова Пеле Lequipe.
Напомним, что на групповой стадии сборная Бразилии сыграет против Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Читайте также: Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гаттузо поделился информацией о трансферных планах "Милана"
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Зидан рассказал о проблеме антимадридизма
-
"Барселона" определилась с заменой Иньесте
-
Дюгарри в очередной раз раскритиковал Неймара
-
Бенитес прокомментировал возможность возглавить "Арсенал"
-
Бонуччи: "Для меня выигрыш "Ювентусом" Лиги Чемпионов в текущем сезоне был бы большим ударом"
-
"Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы Роналду
-
ПСЖ готов расстаться с двумя своими бывшими лидерами
-
Караваев: "В Голландии смотрят на назначение Слуцкого позитивно"
-
Зидан прокомментировал травму Видаля
-
Перес и Зидан не могут согласовать будущее ведущего игрока "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Де Хеа
-
Цаллагов пропустит матч с "Зенитом"
-
"Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Тоттенхэма"
-
"Реал" выразил обеспокоенность по поводу судейства перед полуфиналами с "Баварией"
-
"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля
-
Краневиттер: "Попадание в Лигу Чемпионов станет для "Зенита" неплохим результатом"
-
Вырученные с продажи Хамеса средства, "Реал" планирует направить на покупку нового вратаря
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0