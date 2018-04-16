Пеле уверен, что Неймар будет готов к ЧМ-2018

Легенда футбола Пеле поделился мнением о травме форварда сборной Бразилии Неймара.

"Думаю, Неймар будет готов к мундиалю, потому что у него не такое уж и серьезное повреждение. Конечно, я хочу, чтобы Бразилия стала чемпионом мира, но футбол непредсказуем" - приводит слова Пеле Lequipe.

Напомним, что на групповой стадии сборная Бразилии сыграет против Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

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