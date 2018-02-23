Пеле: "В техническом отношении Неймар – лучший игрок мира"

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Пеле: "В техническом отношении Неймар – лучший игрок мира"

Легендарный бразильский футболист Пеле высказал своем мнение о своем соотечественнике нападающем ПСЖ Неймаре.

"Неймар стал по-иному играть за сборную. Ему пришлось изменить свою игровую манеру. В клубе он играет блуждающего форварда, тяготеющего к левому флангу, а в сборной Бразилии – на позиции классической "десятки". Непростая для него ситуация. Но он умеет перестраиваться. Среди футболистов всего мира особняком стоят Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар. Других фигур такого уровня просто нет. Важно, чтобы сборная была в целом хорошо организована, потому что остались в прошлом времена, когда мы имели по три-четыре отличных кандидата на каждую позицию. По этому пути пошли в сборной Германии, поставив во главу угла слаженность коллективных действий. В прежние времена результат в большей степени зависел от личностей, но сейчас многое изменилось. Силы команд во многом подравнялись.

Вижу ли я Неймара лидером сборной? Да, он к этому готов. Возможно, у него возникнут какие-то сложности с адаптацией к тактическим требованиям в сборной, но он ключевой для Бразилии футболист. Ему нужно привыкнуть к этому статусу. Скажу вам больше: на мой взгляд, в техническом отношении Неймар – лучший игрок мира. Лично я в этом не сомневаюсь", - заявил Пеле в интервью официальному сайту ФИФА.

В этом сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 18 результативных передач.

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