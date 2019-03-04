Пеле верит в победу "Ливерпуля" в АПЛ
Легендарный бразильский футболист Пеле, поздравляя с днём рождения Кенни Далглиша, признался, что верит в чемпионство "Ливерпуля" в текущем розыгрыше АПЛ.
"Поздравляю с днём рождения героя "Ливерпуля" Кенни Далглиша. Я с самого начала считал, что "Ливерпуль" победит в АПЛ. Я всё ещё думаю, что они сделают это", - написал Пеле в твиттере.
Happy birthday to Liverpool hero, Kenny Dalglish. I backed @LFC to win the Premier League from the start. I still think they will do it. // Feliz aniversário para o herói do Liverpool, @kennethdalglish. Eu apoiei o @LFC no início da Premier League e ainda acho que levarão a taça. pic.twitter.com/QemLKYzJo2— Pelé (@Pele) 4 марта 2019 г.
Напомним, что сегодня, 4 марта, Далглишу исполняется 68 лет.
По итогам 29 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14