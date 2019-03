Пеле верит в победу "Ливерпуля" в АПЛ

Легендарный бразильский футболист Пеле, поздравляя с днём рождения Кенни Далглиша, признался, что верит в чемпионство "Ливерпуля" в текущем розыгрыше АПЛ.

"Поздравляю с днём рождения героя "Ливерпуля" Кенни Далглиша. Я с самого начала считал, что "Ливерпуль" победит в АПЛ. Я всё ещё думаю, что они сделают это", - написал Пеле в твиттере.

Happy birthday to Liverpool hero, Kenny Dalglish. I backed @LFC to win the Premier League from the start. I still think they will do it. // Feliz aniversário para o herói do Liverpool, @kennethdalglish. Eu apoiei o @LFC no início da Premier League e ainda acho que levarão a taça. pic.twitter.com/QemLKYzJo2