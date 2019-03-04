Пеле верит в победу "Ливерпуля" в АПЛ

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Пеле верит в победу "Ливерпуля" в АПЛ

Легендарный бразильский футболист Пеле, поздравляя с днём рождения Кенни Далглиша, признался, что верит в чемпионство "Ливерпуля" в текущем розыгрыше АПЛ.

"Поздравляю с днём рождения героя "Ливерпуля" Кенни Далглиша. Я с самого начала считал, что "Ливерпуль" победит в АПЛ. Я всё ещё думаю, что они сделают это", - написал Пеле в твиттере. 

Напомним, что сегодня, 4 марта, Далглишу исполняется 68 лет.

По итогам 29 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на одно очко.

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