Пеле вновь попал в больницу

Фото: твиттер Пеле/Автор неизвестен

Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован в больницу в Сан-Паулу, сообщает ESPN.

По сведениям источника, угрозы жизни Пеле нет, но госпитализация не является плановой. Ранее он проходил в этой больнице сеансы химиотерапии.

Напомним, что 81-летний Пеле был в прошлый раз выписан из больницы в марте 2022 года. Он является единственным в истории трехкратным чемпионом мира.

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