Пеле: "Всегда говорю Марадоне, что он может достичь моего уровня, если забьет более тысячи голов"

Король футбола Пеле высказался о своей дружбе с другим выдающимся игроком Диего Армандо Марадоной.

"Мы с ним - друзья. Мы всегда шутим. Я всегда говорю ему: "Марадона, ты можешь быть на уровне с Пеле, если забьешь более тысячи голов. И он отвечает: "Я не могу сделать этого сейчас, но это не имеет значения", - цитирует Пеле goal.com.

Напомним, Пеле поделился мнением о ситуации с Коутиньо. | soccernews.ru