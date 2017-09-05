Пеле: "Всегда говорю Марадоне, что он может достичь моего уровня, если забьет более тысячи голов"

Теги пеледиего марадона

Пеле: "Всегда говорю Марадоне, что он может достичь моего уровня, если забьет более тысячи голов"Король футбола Пеле высказался о своей дружбе с другим выдающимся игроком Диего Армандо Марадоной.

"Мы с ним - друзья. Мы всегда шутим. Я всегда говорю ему: "Марадона, ты можешь быть на уровне с Пеле, если забьешь более тысячи голов. И он отвечает: "Я не могу сделать этого сейчас, но это не имеет значения", - цитирует Пеле goal.com.

Напомним, Пеле поделился мнением о ситуации с Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Пеле был хорош в свое время,когда играли в джентльменский футбол,и не ломали сопернику ног,как Марадонне,например.И,если сравнивать всех великих футболистов,то Пеле,не вошел бы даже в десятку лучших. То,что сделал Марадонна в Мекси.ке - Пеле не сделал. Ту игру,которую показал Кройф на чемпионате мира в 74ом,и в лиге чемпионов - Пеле не сделал. И в Европе он не играл нигде: Ни в Италии,ни в Испании,ни в Германии.На чемпионатах мира многие забивали больше него. Можно написать список,и где будет его место??? В 58ом его признали лучшим,но там блистали и Гарринча, и Вава,и Диди,и Герсон. В 1962 ом победу сделали Гарринча и Амарильдо,он был травмирован,а лавры достались ему по инерции. В 1966 ом в Англии он скулил и плакал,что его бьют,и что он больше не будет играть на чемпионатах мира. В 1970 в Мексике он так же по инерции получил золотой мяч. Но в той команде лучше него играли: Ривелино,Жаирзиньо, Тостао...

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Пьянь

Официально у Пеле 720 голов за карьеру. А то, что он назабивал в двухсторонних матчах мало кого волнуетюъ.

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Клоп

во дворе пацан более тыщщи голов, пиле монстр..чемпион двора по игре в квадрат

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