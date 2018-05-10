Пеле: "Я бы попросил у бога, чтобы в финале Чемпионата Мира оказались Россия и Бразилия"
Король футбола Пеле рассказал, какой бы финал он хотел видеть на предстоящем Чемпионате Мира в России.
"Несомненно, мы должны с уважением отнестись к сборной России, которая всегда показывает добротный футбол и будет выступать на домашнем турнире... Очень сложно сказать, кто же будет играть в финале и кто выиграет Чемпионат Мира, но я бы попросил у бога, чтобы там оказались Россия и Бразилия и чтобы бразильцы стали чемпионами мира", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.
Напомним, на время ЧМ-2018 в России запретят жарить шашлыки. | soccernews.ru
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|0
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|М
|О
|1
|Иран
|0
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|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
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|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
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|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
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|0
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|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
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|3
|Исландия
|0
|0
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|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
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|0
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|0
|3
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|0
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|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
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|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0