Пеле: "Я бы попросил у бога, чтобы в финале Чемпионата Мира оказались Россия и Бразилия"

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Пеле: "Я бы попросил у бога, чтобы в финале Чемпионата Мира оказались Россия и Бразилия"Король футбола Пеле рассказал, какой бы финал он хотел видеть на предстоящем Чемпионате Мира в России.

"Несомненно, мы должны с уважением отнестись к сборной России, которая всегда показывает добротный футбол и будет выступать на домашнем турнире... Очень сложно сказать, кто же будет играть в финале и кто выиграет Чемпионат Мира, но я бы попросил у бога, чтобы там оказались Россия и Бразилия и чтобы бразильцы стали чемпионами мира", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, на время ЧМ-2018 в России запретят жарить шашлыки. | soccernews.ru

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