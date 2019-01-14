Пеле ярко высказался о лидере ПСЖ

Известный футболист Пеле рассказал, что думает о результатах нападающего ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Мбаппе стал чемпионом мира в 19 лет, я это сделал на 2 года раньше. Я бы сказал, что он почти сравнялся со мной.

Я считаю, что он может стать новым Пеле! Многие думают, что я шучу, однако я говорю это серьезно", - сказал Пеле.

78-летний Пеле в течение карьеры выступал за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". За сборную Бразилии сыграл 92 матча и забил 77 голов. Является обладателем 37 трофеев, в том числе трёх кубков мира.

В текущем сезоне Мбаппе участвовал в 13 играх, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Пеле: "Мбаппе очень похож на меня". | http://soccernews.ru