Пеле ярко высказался о лидере ПСЖ
Известный футболист Пеле рассказал, что думает о результатах нападающего ПСЖ Килиане Мбаппе.
"Мбаппе стал чемпионом мира в 19 лет, я это сделал на 2 года раньше. Я бы сказал, что он почти сравнялся со мной.
Я считаю, что он может стать новым Пеле! Многие думают, что я шучу, однако я говорю это серьезно", - сказал Пеле.
78-летний Пеле в течение карьеры выступал за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". За сборную Бразилии сыграл 92 матча и забил 77 голов. Является обладателем 37 трофеев, в том числе трёх кубков мира.
В текущем сезоне Мбаппе участвовал в 13 играх, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Лион
|19
|33
|4
|Сент-Этьен
|19
|33
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Страсбур
|20
|29
|7
|Ренн
|19
|29
|8
|Ницца
|19
|29
|9
|Марсель
|18
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Нант
|19
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|18
|22
|14
|Тулуза
|19
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|19
|14
|20
|Генгам
|19
|11