Пеле ярко высказался о своём состоянии после операции

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Пеле ярко высказался о своём состоянии после операции

Фото инстаграм Пеле

Легендарный футболист Пеле прокомментировал состояние своего здоровья и поблагодарил поклонников за поддержку.

80-летний бразилец перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки.

"Друзья, это сообщение для каждого из вас. Не подумайте, что я не читал тысячи полных любви сообщений, которые получил. Большое спасибо каждому из вас за то, что вы потратили минуту своего дня, чтобы отправить мне позитивную энергию. Любовь, любовь и ещё раз любовь!

Я покинул отделение интенсивной терапии и нахожусь в своей комнате. Я буду каждый день становиться счастливее, с настроем сыграть 90 минут и дополнительное время. Мы скоро будем вместе", - написал Пеле в своём инстаграме. 

Не пропустите: Дочь Пеле рассказала о состоянии отца после перенесённой операции. | http://soccernews.ru
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