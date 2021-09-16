Пеле ярко высказался о своём состоянии после операции

Фото инстаграм Пеле

Легендарный футболист Пеле прокомментировал состояние своего здоровья и поблагодарил поклонников за поддержку.

80-летний бразилец перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки.

"Друзья, это сообщение для каждого из вас. Не подумайте, что я не читал тысячи полных любви сообщений, которые получил. Большое спасибо каждому из вас за то, что вы потратили минуту своего дня, чтобы отправить мне позитивную энергию. Любовь, любовь и ещё раз любовь!

Я покинул отделение интенсивной терапии и нахожусь в своей комнате. Я буду каждый день становиться счастливее, с настроем сыграть 90 минут и дополнительное время. Мы скоро будем вместе", - написал Пеле в своём инстаграме.

Не пропустите: Дочь Пеле рассказала о состоянии отца после перенесённой операции. | http://soccernews.ru