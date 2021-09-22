Пеле ярко высказался о своем состоянии (видео)
Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен
Легендарный бразильский футболист Пеле показал, как он восстанавливается после операции по удалению опухоли.
"Друзья, публикую видео, которое сняла сегодня моя жена, чтобы поделиться радостью. Меня окружают ласка и поддержка. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя лучше с каждым днем. Если буду так заниматься на велотренажере, то скоро вернусь в "Сантос", как думаете?" — написал Пеле в своем инстаграме.
80-летний Пеле в бытность футболистом выступал за "Сантос" с 1956 по 1974 годы. Затем он в течение трех лет играл за "Нью-Йорк Космос". За сборную Бразилии провел 92 матча и забил 77 голов. Трехкратный чемпион мира.
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|30
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|30
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|30
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|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
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|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
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|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
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|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
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|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
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|4
|Pumas UNAM Premier
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|Крус Асул Идальго
|30
|50
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|Real Zamora
|30
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|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
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|Орисаба
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|América Premier
|30
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|Cocodrilos de Tabasco
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|Sporting Canamy
|30
|29
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|Yalmakan
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