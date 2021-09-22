Пеле ярко высказался о своем состоянии (видео)

Фото: инстаграм Пеле/Автор неизвестен

Легендарный бразильский футболист Пеле показал, как он восстанавливается после операции по удалению опухоли.

"Друзья, публикую видео, которое сняла сегодня моя жена, чтобы поделиться радостью. Меня окружают ласка и поддержка. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя лучше с каждым днем. Если буду так заниматься на велотренажере, то скоро вернусь в "Сантос", как думаете?" — написал Пеле в своем инстаграме.

80-летний Пеле в бытность футболистом выступал за "Сантос" с 1956 по 1974 годы. Затем он в течение трех лет играл за "Нью-Йорк Космос". За сборную Бразилии провел 92 матча и забил 77 голов. Трехкратный чемпион мира.

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