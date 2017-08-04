Пеле: "Желаю Неймару удачи в новом вызове"

Легендарный бразильский футболист Пеле желает удачи своему соотечественнику Неймару, который стал игроком ПСЖ

"Поздравляю Неймара и желаю ему удачи в его новом вызове. Париж - очень красивый город, один из моих любимых во всем мире", - написал Пеле на странице в Твиттере.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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