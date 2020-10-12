Пеле, Зидан, Платини, Марадона и еще 16 игроков поборются за звание лучшего атакующего хавбека в истории
Французский журнал France Football огласил список из 20 футболистов, которые претендуют на звание лучшего атакующего полузащитника в истории.
В список попали следующие игроки: Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислао Кубала (Венгрия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Сандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле (Бразилия), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).
Не пропустите: France Football назвал список из 20 претендентов на звание лучшего опорного полузащитника в истории. | http://soccernews.ru
главное
-
"Боруссия" включит 15-летнего игрока в заявку на Лигу Чемпионов
-
Тер Штеген готов пойти на уступки при подписании нового контракта с "Барселоной"
-
В понедельник Зе Луиш прибудет в расположение "Локомотива"
-
"Динамо" 13 октября, возможно, объявит о назначении нового главного тренера
-
Сами Хедира отказался перейти в "Спартак"
Лента новостей
-
Пеле, Зидан, Платини, Марадона и еще 16 игроков поборются за звание лучшего атакующего хавбека в истории
-
Хуан Куадрадо покинет "Ювентус" по истечении контракта
-
В сборной Польши назвали диагноз Левандовски, который получил травму в сборной Польши
-
France Football назвал список из 20 претендентов на звание лучшего опорного полузащитника в истории
-
Романцев рассказал историю, как Кульков отказался от премиальных
-
Салиба не покинет "Арсенал"
-
Тедеско и Газизов могут войти в трансферный комитет "Спартака"
-
"СЭ": Роман Нойштедтер вернется в московское "Динамо"
-
Глава Ла Лиги назвал Месси машиной для зарабатывания денег
-
Магомед Оздоев прокомментировал свое будущее в "Зените"
-
Голкипер "Крыльев" Фролов высказался об отравлении Навального
-
Гендиректор "Спартака" Газизов рассказал о самочувствии Кокорина
-
Мэр Бергамо прокомментировал трансфер Миранчука в "Аталанту"
-
"Боруссия" включит 15-летнего игрока в заявку на Лигу Чемпионов
-
"Боруссия" продлила контракт с директором клуба Келем
-
Гусев прокомментировал возможное возвращение Игоря Акинфеева в сборную России
-
Отец Тотти скончался от коронавируса
-
Тальяфико в январе может перейти в "Манчестер Сити"
-
Ловчев прокомментировал результат матча Лиги наций Россия - Турции
-
1
Слуцкий сообщил о строительстве стадиона в Волгограде за свои деньги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18