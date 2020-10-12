Пеле, Зидан, Платини, Марадона и еще 16 игроков поборются за звание лучшего атакующего хавбека в истории

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Пеле, Зидан, Платини, Марадона и еще 16 игроков поборются за звание лучшего атакующего хавбека в истории

Французский журнал France Football огласил список из 20 футболистов, которые претендуют на звание лучшего атакующего полузащитника в истории.

В список попали следующие игроки: Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислао Кубала (Венгрия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Сандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле (Бразилия), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).

Не пропустите: France Football назвал список из 20 претендентов на звание лучшего опорного полузащитника в истории. | http://soccernews.ru
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France Football назвал список из 20 претендентов на звание лучшего опорного полузащитника в истории

France Football назвал список из 20 претендентов на звание лучшего опорного полузащитника в истории

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