Пелле может перейти в "Вест Хэм"

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Пелле может перейти в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" проявляет интерес к итальянскому нападающему "Шаньдун Лунэн" Грациано Пелле, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "молотков" итальянец может заменить Энди Кэрроллу, который пропустит несколько месяцев из-за травмы.

В прошлом сезоне 32-летний Пелле провел за китайский клуб 24 матча и забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" интересуется нападающим "Краснодара" Федором Смоловым

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