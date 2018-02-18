Пеллегри побил рекорд Мбаппе

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Пеллегри побил рекорд Мбаппе

Нападающий "Монако" Пьетро Пеллегри принял участие в матче 26-го тура чемпионата Франции против "Дижона".

Итальянский форвард дебютировал за монегасков в возрасте 16 лет и 336 дней. Как сообщает Sport.es, Пеллегри стал самым молодым игроком, сыгравшим за "Монако".

Предыдущий рекорд принадлежал Килиану Мбаппе, который провёл первый матч за "красно-белых" в возрасте 16 лет и 347 дней. 

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